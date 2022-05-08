ТОП-10 автомобилей, которыми интересуются украинцы во время войны — Finance.ua
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ТОП-10 автомобилей, которыми интересуются украинцы во время войны

Сегодня 19:08Технологии&Авто
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Чтобы отчасти понять текущую картину на авторынке, можно воспользоваться статистикой одного из сайтов по продаже б/у авто.
Специалисты портала auto.ria.com выделили самые популярные модели авто, которыми интересовались посетители сайта. Речь идет именно о поиске, то есть об интересе, а не количестве заключенных сделок купли-продажи, сообщают специалисты Института исследований авторынка Украины.
Ниже — 10 моделей авто, к которым самый высокий интерес проявляли украинцы в апреле 2022 года. Важно, что указанный прайс — это цена, указанная продавцом в объявлении. То есть реальная цена сделки, с учетом торга, может быть значительно меньше.

Рейтинг самых популярных автомобилей, которые ищут украинцы

  • Mercedes-Benz Vito. Цена: от $4700, средняя $10500;
  • Volkswagen Passat. Цена: от $3800, средняя $10500;
  • Volkswagen Golf. Цена: от $3700, средняя $6500;
  • Skoda Octavia. Цена: от $3700, средняя $7200;
  • Toyota Land Cruiser Prado. Цена: от $12500, средняя $17000;
  • Renault Scenic. Цена: от $3800, средняя $6000;
  • Mercedes-Benz GLE-Class. Цена: от $33000, средняя $45000;
  • Renault Megane. Цена: от $3500, средняя $6500;
  • Opel Zafira. Цена: от $3900, средняя $6400;
  • Toyota RAV4. Цена: от — $7200, средняя $19600.
Главный вывод, который можно сделать: авторынок Украины постепенно возвращается к своему привычному виду, а ситуация становится более прогнозируемой. Так, в рейтинг вернулось много моделей, которые были в топе до войны. Это, в частности, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia — эта троица очень долго возглавляла почти все рейтинги украинского вторичного рынка. Их присутствие сейчас в списке авто, которые ищут чаще всего, еще и на верхних позициях, свидетельствует о том, что рынок возвращается к более или менее привычным собственным правилам.
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В то же время рейтинг все еще уверенно возглавляет лидер этой непростой для всех нас весны, «бус» Mercedes-Benz Vito. Также в список попал Volkswagen Transporter, которого тоже не было в предыдущих топах. Это подтверждает гипотезу о большой потребности в универсальных практичных автомобилях «на все случаи жизни»: те, что подойдут и для комфортного ежедневного передвижения, так и для перевозки товаров, гуманитарной помощи и помогут эвакуироваться в случае опасности.
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Еще одно отличие «довоенных» трендов — украинцы стали активнее интересоваться автомобилями сегмента «премиум», вроде BMW X5, Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GLE-Class и Volkswagen Touareg. Подкрепляется ли такой повышенный интерес фактическими продажами этих машин, пока не известно.
А вот электромобили, которые теоретически во время волны дефицита горючего, накрывшего Украину, должны были подскочить чуть ли не до верхушки списка, среди 10 приведенных моделей нет. Самый массовый и популярный в своем сегменте Nissan Leaf в рейтинге по частоте поисков оказался на 50 месте, остальные «электрички» гораздо дальше.
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По материалам: Finance.ua
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