Правительство определило процедуру распределения 15 миллионов гривен помощи семьям погибших воинов — Finance.ua
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Правительство определило процедуру распределения 15 миллионов гривен помощи семьям погибших воинов

Сегодня 20:01Казна и Политика
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Правительство определило процедуру распределения 15 миллионов гривен помощи семьям погибших воиновПравительство определило процедуру распределения 15 миллионов гривен помощи семьям погибших воинов
Семьи воинов, погибших, защищая Украину, имеют право получить единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен. Также это пособие предусмотрено для семей тех защитников, которые умерли в результате ранения в течение года после ранения во время войны.
Согласно постановлению правительства, родственники погибшего в войне имеют право на получение денежной выплаты со дня смерти, который указан в соответствующем свидетельстве. Получить деньги можно в течение 3 лет.

Порядок получения средств

Если родственники отказываются от денежной выплаты или не воспользуются своим правом в течение 3 лет, то эти средства распределят между другими семьями погибших.
Получить средства могут родители погибшего, члены семьи и те, кто был на его иждивении. Если после выплаты суммы обращается другой член семьи, то вопрос распределения средств будет решаться по взаимному согласию или в судебном порядке.
Семьи защитников, которые умерли в течение года в результате полученных на войне ранений, также имеют право на получение выплаты в размере 15 миллионов гривен.

Справка Finance.ua:

  • правительство 1 апреля на заседании приняло решение о выплатах военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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