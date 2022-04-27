Правительство определило, как будет исчислять среднюю заработную плату в условиях войны — Finance.ua
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Правительство определило, как будет исчислять среднюю заработную плату в условиях войны

Сегодня 12:03Казна и Политика
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Правительство определило, как будет исчислять среднюю заработную плату в условиях войныПравительство определило, как будет исчислять среднюю заработную плату в условиях войны
Правительство изменило порядок исчисления средней заработной платы, учитывая особенности военного времени.
Об этом сообщает Минэкономики.
Это позволит корректно вычислить среднюю заработную плату на предприятиях, которые в результате боевых действий вынуждены прерывать деятельность.
Что меняется:
  • из расчетного периода, во время которого исчисляется средняя зарплата, исключается время, в которое отсутствовали данные о начисленной заработной плате работнику в результате боевых действий;
  • если работник частично отработал период, за который начислена премия или иная поощрительная выплата, работником, то при исчислении средней заработной платы учитывается фактически начисленная сумма такой премии.
Для чего это нужно:
  • верный расчет средней зарплаты необходим, чтобы рассчитывать причитающиеся работникам выплаты, в частности, «отпускные» и компенсации за неиспользованные отпуска, суммы выплат при служебных командировках, сохраненный средний заработок за период военной службы, выплаты за вынужденный прогул и т.д.

Справка Finance.ua:

  • не все работодатели готовы взять людей без опыта. И все же вакансий с такими возможностями хватает, и у них есть разные условия и уровень заработной платы;
  • Какие зарплаты предлагают работодатели во время войны, в каких регионах платят больше и соответствуют ли актуальные зарплаты пожеланиям соискателей, рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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