Оман открыл свой рынок для украинской продукции птицеводства — Finance.ua

Оман открыл свой рынок для украинской продукции птицеводства Сегодня 20:17 — Казна и Политика

Украинская продукция птицеводства вышла на рынок Султаната Оман, это уже девятый рынок, открытый Украиной с начала 2025 года, сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродслужба) Сергей Ткачук.

«Уже девятый новый экспортный рынок открыт в этом году — Украина получила разрешение на поставку мяса, субпродуктов и другой продукции птицеводства в Оман. Это стало возможным после согласования ветеринарных требований и формы сертификата между компетентными органами обеих стран», — написал он в Facebook.

Ткачук акцентировал, что открытие рынка Султаната Оман — это еще один весомый шаг в расширении экспортных возможностей Украины и результат системного сотрудничества между Госпродпотребслужбой, Министерством иностранных дел, Министерством экономики и Министерством аграрной политики и продовольствия и дипломатическими учреждениями.

«Совместными усилиями мы продолжаем открывать новые горизонты для украинского аграрного экспорта. Отныне украинские производители могут поставлять продукцию, отвечающую ветеринарно-санитарным требованиям Омана, учитывая условия производства, обработки, транспортировки, упаковки и маркировки», — отметил глава Госпродпотребслужбы.

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