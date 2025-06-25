Тысяча военных начали обучаться оборонным закупкам в Армия+ — Finance.ua
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Тысяча военных начали обучаться оборонным закупкам в Армия+

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Тысяча военных начали обучаться оборонным закупкам в Армия+
Тысяча военных начали обучаться оборонным закупкам в Армия+
В прошлом месяце в сервисе обучения в приложении Армия+ стартовал курс об оборонных закупках от Министерства обороны. За этот период 1000 военных приступили к его прохождению.
Об этом пишет Минобороны.
Для кого это
Этот курс полезен прежде всего военным, которые служат в отделениях закупок, снабжения и логистики. Он дает фундаментальные знания о планировании закупок, анализе рынка и участии в тендерах.
Подробности
Сейчас курс об оборонных закупках — самый большой по объему на платформе, поэтому один из самых сложных. Только каждый четвёртый слушатель (23%) проходит его успешно и получает сертификат по результатам обучения. В отзывах военные отмечают информативность курса, что является хорошей возможностью проверить свои знания в закупках.
«Армия — это не только технологии и боевые действия. Армия — это еще и планирование обеспечения и работа с поставщиками, потому что это важно для качественной работы подразделений. Наша команда радуется, что этот объемный и насыщенный полезной информацией курс об оборонных закупках пригодился такому количеству пользователей», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
В общей сложности в Армия+ двенадцать образовательных курсов. 95 000 военных уже проходят курсы, а 38 000 из них завершили хотя бы один курс полностью.
Самые популярные с момента запуска сервиса — «Беспилотные системы. Основы БПЛА» (начали 32 000 пользователей), «Информационная устойчивость: кибербезопасность» (23 500) и «Основы связи на поле боя» (15 300).
По материалам:
Finance.ua
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