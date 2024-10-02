Правительство одобрило стратегию демографического развития Украины до 2040 года — Finance.ua

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Правительство одобрило стратегию демографического развития Украины до 2040 года

Казна и Политика
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Правительство одобрило стратегию демографического развития Украины до 2040 года
Правительство одобрило стратегию демографического развития Украины до 2040 года, freepik
Кабинет Министров Украины утвердил стратегию демографического развития Украины до 2040 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что это шаг для дальнейшей реализации демографической политики и противодействия вызовам, вызванным агрессией рф, а также один из индикаторов выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев.
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Документ определяет демографические угрозы развитию Украины и пути их преодоления.
Стратегия демографического развития Украины направлена ​​на:
  • реализацию отраслевых политик для повышения рождаемости;
  • снижение уровня преждевременной смертности и возвращение мигрантов;
  • создание сквозных условий для комфортной жизни в Украине: доступное жилье, качественная общественная инфраструктура, безопасная среда, безбарьерность, инклюзивный рынок труда и социальная сплоченность населения с обеспечением равных прав и возможностей, свободы и достоинства граждан.
Следующий этап — наработка и наполнение Министерством социальной политики совместно с другими ответственными институтами Плана мероприятий, которые обеспечат слаженную реализацию Стратегии для достижения демографического развития Украины.
По материалам:
Finance.ua
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