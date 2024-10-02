Правительство одобрило стратегию демографического развития Украины до 2040 года — Finance.ua

Правительство одобрило стратегию демографического развития Украины до 2040 года
Кабинет Министров Украины утвердил стратегию демографического развития Украины до 2040 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что это шаг для дальнейшей реализации демографической политики и противодействия вызовам, вызванным агрессией рф, а также один из индикаторов выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленный на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев.
Документ определяет демографические угрозы развитию Украины и пути их преодоления.
Стратегия демографического развития Украины направлена на:
- реализацию отраслевых политик для повышения рождаемости;
- снижение уровня преждевременной смертности и возвращение мигрантов;
- создание сквозных условий для комфортной жизни в Украине: доступное жилье, качественная общественная инфраструктура, безопасная среда, безбарьерность, инклюзивный рынок труда и социальная сплоченность населения с обеспечением равных прав и возможностей, свободы и достоинства граждан.
Следующий этап — наработка и наполнение Министерством социальной политики совместно с другими ответственными институтами Плана мероприятий, которые обеспечат слаженную реализацию Стратегии для достижения демографического развития Украины.
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