Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины — Finance.ua

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Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины

Казна и Политика
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Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины
Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины
Кабинет Министров утвердил План мер по реализации Программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Членство Украины в ОЭСР — это маркер готовности к вступлению в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что наша страна — перспективное место для инвестиций», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
План мероприятий включает в себя 129 пунктов по разным сферам: от госрегулирования до развития науки и образования.
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«Речь о качественных, проверенных временем государственных политиках, которые помогут нам построить современное эффективное государство», — отметил Шмыгаль.
Премьер-министр напомнил, что ОЭСР — это клуб успешных стран, на который приходится более 62% мирового ВВП. А также одна из лучших площадок аналитики и обмена опытом в вопросах реформ и государственных политик.
Этим летом была запущена Программа ОЭСР для Украины, открывающая путь к вступлению в Организацию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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