Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины — Finance.ua

Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Правительство одобрило план мероприятий по реализации программы ОЭСР для Украины

Кабинет Министров утвердил План мер по реализации Программы Организации экономического сотрудничества и развития для Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Членство Украины в ОЭСР — это маркер готовности к вступлению в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что наша страна — перспективное место для инвестиций», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

План мероприятий включает в себя 129 пунктов по разным сферам: от госрегулирования до развития науки и образования.

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«Речь о качественных, проверенных временем государственных политиках, которые помогут нам построить современное эффективное государство», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что ОЭСР — это клуб успешных стран, на который приходится более 62% мирового ВВП. А также одна из лучших площадок аналитики и обмена опытом в вопросах реформ и государственных политик.

Этим летом была запущена Программа ОЭСР для Украины, открывающая путь к вступлению в Организацию.

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