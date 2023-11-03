Доступное жилье для молодежи: Кабмин продлит программу до 2026 года — Finance.ua
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Доступное жилье для молодежи: Кабмин продлит программу до 2026 года

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Кабинет министров решил продлить государственную программу обеспечения молодежи жильем до 2026 года. Благодаря ей сотни молодых украинских семей получат возможность получить льготные кредиты на собственное жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
«Еще одна сфера, которую мы поддерживаем и которая имеет важное экономическое и социальное значение — это жилищное строительство. Сегодня Правительство продлит до 2026 года государственную программу обеспечения молодежи жильем», — сказал Шмыгаль.
По его словам, благодаря этой программе в строительство жилья будет инвестировано более 1 млрд гривен, а это новые рабочие места, налоги, развитие громад.
Программа предусматривает софинансирование со стороны местных бюджетов, и громады должны активно использовать эту возможность.
«Мы ожидаем, что местные власти гораздо активнее присоединятся, ведь как никто должны быть заинтересован в том, чтобы молодые семьи жили и работали именно в их громаде», — отметил премьер.
Также на сегодняшнем заседании правительство урегулирует вопрос использования средств для того, чтобы люди могли начать пользоваться сертификатами за уничтоженное жилье, которые мы выдаем в рамках программы «єВідновлення».
«Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено 2,5 млрд гривен на компенсационные сертификаты. Тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье взамен того, которое полностью уничтожили российские террористы. Мы даем справедливую компенсацию и одновременно стимулируем строительную отрасль нашей экономики», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
РБК-Україна
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