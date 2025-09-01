Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны — Finance.ua
Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны

Война меняет жизнь детей не только на фронтовых территориях — ее последствия испытывают и те, кто потерял дом, семью или возможность жить привычной жизнью. Государство пытается не оставить этих детей без внимания — теперь правительство готовит новые правила, чтобы статус пострадавших от войны предоставлялся быстрее и справедливее.
Так, Кабмин предлагает внести изменения в постановление № 268, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что меняется

Расширен список оснований для получения статуса:
  • ранение, контузия, увечье;
  • физическое, сексуальное или психологическое насилие;
  • похищение, незаконное содержание, пребывание в плену;
  • депортация или принудительное перемещение;
  • вовлечение в военные формирования;
  • гибель или пропажа без вести родителей (одного или обоих);
  • лишение родительской опеки в результате войны.
Кто принимает решение
  • ранее статус предоставляли только органы опеки по месту жительства ребенка.
  • теперь — также по месту обращения или выявления ребенка, в т. ч. местными органами власти или самоуправления.
Читайте также
Документальное подтверждение
Существенно расширен перечень документов, которые можно подавать:
  • медицинские справки,
  • заключения экспертиз,
  • выписки из ЕРДР,
  • судебные решения,
  • документы о смерти или исчезновении родителей,
  • подтверждение факта опеки,
  • справки из социальных служб и т. д.
Подать заявление можно через систему «Дети», а органы опеки будут получать необходимые данные автоматически из госреестров.
Областные и Киевская администрации будут ежеквартально отчитываться о количестве таких детей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
