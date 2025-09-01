Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны — Finance.ua

Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны
Война меняет жизнь детей не только на фронтовых территориях — ее последствия испытывают и те, кто потерял дом, семью или возможность жить привычной жизнью. Государство пытается не оставить этих детей без внимания — теперь правительство готовит новые правила, чтобы статус пострадавших от войны предоставлялся быстрее и справедливее.
Так, Кабмин предлагает внести изменения в постановление № 268, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Что меняется
Расширен список оснований для получения статуса:
- ранение, контузия, увечье;
- физическое, сексуальное или психологическое насилие;
- похищение, незаконное содержание, пребывание в плену;
- депортация или принудительное перемещение;
- вовлечение в военные формирования;
- гибель или пропажа без вести родителей (одного или обоих);
- лишение родительской опеки в результате войны.
Кто принимает решение
- ранее статус предоставляли только органы опеки по месту жительства ребенка.
- теперь — также по месту обращения или выявления ребенка,
в т. ч.местными органами власти или самоуправления.
Документальное подтверждение
Существенно расширен перечень документов, которые можно подавать:
- медицинские справки,
- заключения экспертиз,
- выписки из ЕРДР,
- судебные решения,
- документы о смерти или исчезновении родителей,
- подтверждение факта опеки,
- справки из социальных служб
и т. д.
Подать заявление можно через систему «Дети», а органы опеки будут получать необходимые данные автоматически из госреестров.
Областные и Киевская администрации будут ежеквартально отчитываться о количестве таких детей.
