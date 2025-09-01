Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны — Finance.ua

Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны Сегодня 16:10

Правительство обновляет порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны

Война меняет жизнь детей не только на фронтовых территориях — ее последствия испытывают и те, кто потерял дом, семью или возможность жить привычной жизнью. Государство пытается не оставить этих детей без внимания — теперь правительство готовит новые правила, чтобы статус пострадавших от войны предоставлялся быстрее и справедливее.

Так, Кабмин предлагает внести изменения в постановление № 268, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что меняется

Расширен список оснований для получения статуса:

ранение, контузия, увечье;

физическое, сексуальное или психологическое насилие;

похищение, незаконное содержание, пребывание в плену;

депортация или принудительное перемещение;

вовлечение в военные формирования;

гибель или пропажа без вести родителей (одного или обоих);

лишение родительской опеки в результате войны.

Кто принимает решение

ранее статус предоставляли только органы опеки по месту жительства ребенка.

теперь — также по месту обращения или выявления ребенка, в т. ч. местными органами власти или самоуправления.

Читайте также Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте

Документальное подтверждение

Существенно расширен перечень документов, которые можно подавать:

медицинские справки,

заключения экспертиз,

выписки из ЕРДР,

судебные решения,

документы о смерти или исчезновении родителей,

подтверждение факта опеки,

справки из социальных служб и т. д.

Подать заявление можно через систему «Дети», а органы опеки будут получать необходимые данные автоматически из госреестров.

Областные и Киевская администрации будут ежеквартально отчитываться о количестве таких детей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.