monoмаркет вышел из бета-тестирования — Finance.ua
ру
Финтех и Карты
48
Сервис monomarket завершил этап тестирования и теперь официально запущен.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
По его словам, сейчас действуют скидки 10% на все товары, доступные в корзине сервиса.
В корзину добавили возможность поторговаться, скидку можно получить после взаимодействия с котом-бабкой.
К запуску была подготовлена ​​и рекламная кампания. Она базируется на переснятых классических украинских мемах, чтобы не надоедать пользователям, а создавать позитивный настрой. На акцию компания заложила 200 миллионов гривен.
В monomarket доступны следующие категории товаров:
  • электроника;
  • компьютеры и комплектующие;
  • бытовая техника;
  • детские товары;
  • товары для дома;
  • туризм и активный отдых;
  • зоотовары.
Напомним, в 2024 году monobank запустил маркетплейс market by mono в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. За первые три дня после запуска проект собрал более миллиона уникальных пользователей и 67,5 тысяч заказов на более 56 млн грн.
Ранее Market был доступен только в приложении, затем компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.
В августе monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление производится автоматически.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
