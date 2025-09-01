monoмаркет вышел из бета-тестирования — Finance.ua

monoмаркет вышел из бета-тестирования
Сервис monomarket завершил этап тестирования и теперь официально запущен.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
По его словам, сейчас действуют скидки 10% на все товары, доступные в корзине сервиса.
В корзину добавили возможность поторговаться, скидку можно получить после взаимодействия с котом-бабкой.
К запуску была подготовлена и рекламная кампания. Она базируется на переснятых классических украинских мемах, чтобы не надоедать пользователям, а создавать позитивный настрой. На акцию компания заложила 200 миллионов гривен.
В monomarket доступны следующие категории товаров:
- электроника;
- компьютеры и комплектующие;
- бытовая техника;
- детские товары;
- товары для дома;
- туризм и активный отдых;
- зоотовары.
Напомним, в 2024 году monobank запустил маркетплейс market by mono в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. За первые три дня после запуска проект собрал более миллиона уникальных пользователей и 67,5 тысяч заказов на более 56 млн грн.
Ранее Market был доступен только в приложении, затем компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.
В августе monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление производится автоматически.
