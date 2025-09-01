monoмаркет вышел из бета-тестирования — Finance.ua

monoмаркет вышел из бета-тестирования Сегодня 19:03 — Финтех и Карты

monoмаркет вышел из бета-тестирования

Сервис monomarket завершил этап тестирования и теперь официально запущен.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

По его словам, сейчас действуют скидки 10% на все товары, доступные в корзине сервиса.

В корзину добавили возможность поторговаться, скидку можно получить после взаимодействия с котом-бабкой.

К запуску была подготовлена ​​и рекламная кампания. Она базируется на переснятых классических украинских мемах, чтобы не надоедать пользователям, а создавать позитивный настрой. На акцию компания заложила 200 миллионов гривен.

В monomarket доступны следующие категории товаров:

электроника;

компьютеры и комплектующие;

бытовая техника;

детские товары;

товары для дома;

туризм и активный отдых;

зоотовары.

Напомним, в 2024 году monobank запустил маркетплейс market by mono в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. За первые три дня после запуска проект собрал более миллиона уникальных пользователей и 67,5 тысяч заказов на более 56 млн грн.

Читайте также Какие в monobank есть дополнительные сервисы для ФЛП

Ранее Market был доступен только в приложении, затем компания запустила сайт на домене monomarket.com.ua.

В августе monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление производится автоматически.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.