НБУ вводит трекинг банковских платежей: что изменится с декабря 2025 года — Finance.ua

НБУ вводит трекинг банковских платежей: что изменится с декабря 2025 года

Национальный банк предлагает обновить Инструкцию № 16 по выполнению межбанковских платежных операций в гривне. Изменения связаны с внедрением треккинг-сервиса системы электронных платежей (СЭП).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 1 декабря 2025 года НБУ хочет обязать участников СЭП:

информировать плательщика о выполнении операции через СЭП и предоставлять универсальный уникальный идентификатор транзакции (UETR), который позволит отслеживать его выполнение;

информировать получателя о зачислении средств с указанием UETR;

сообщать плательщику об отклонении платежа с объяснением причины и UETR операции.

Указанные требования также будут касаться и небанковских поставщиков платежных услуг, выполняющих платежные операции через СЭП через банк, являющийся участником этой системы.

Напомним, в марте этого года Национальный банк ожидал , что все системно важные банки внедрят функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года.

Ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.

Справка Finance.ua

с 1 декабря 2024 г. в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо, а предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП составляет не более 10 секунд.

