Более 164 тысяч украинцев открыли Дія. Карту в ПриватБанке — Finance.ua

Более 164 тысяч украинцев открыли Дія. Карту в ПриватБанке
Более 164 тысяч украинцев открыли Дія. Карту в ПриватБанке

Финтех и Карты
Более 164 тысяч родителей украинских первоклашек уже открыли через ПриватБанк специальные счета на Дія. Карте для получения государственного пособия Пакет школьника.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
ПриватБанк для получения пособия Пакет школьника выбирают более половины украинцев, которые в этом году ведут первоклассников в школу (по прогнозным данным в 2025 году за парты первых классов сядут 270 тысяч учеников).
По словам Дмитрия Мусиенко, в целом украинцы открыли в ПриватБанке 795 тыс. цифровых мультисчетных карт Дія. Карта для получения выплат по государственным программам.
До 15 ноября 2025 года родители первоклассников могут подать через Дію заявку на единовременное пособие в размере 5 000 грн в рамках программы государственного пособия Пакет школьника. Получить средства на Дія. Карту может один из родителей или других законных представителей ученика, который зачислен в новом учебном году в первый класс.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк и Mastercard будут начислять дополнительный кешбэк в размере 3% на все расходы с Дія. Картой от ПриватБанка в рамках программы Пакет школьника.
