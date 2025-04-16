Правительство обновило систему предоставления таможенных авторизаций — Finance.ua

Правительство обновило систему предоставления таможенных авторизаций
Кабинет министров обновил систему предоставления таможенных авторизаций для приближения ее к европейской.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Принятое постановление носит преимущественно технический характер и направлено на имплементацию изменений, внесенных в Таможенный кодекс Украины Законом Украины от 22.08.2024 № 3926. Однако без одобренного инструментария невозможно начало применения обновленных норм законодательства, направленных на приближение к ЕС.
Кроме этого, постановлением пересмотрена и модернизирована система таможенных авторизаций, еще более приближена к европейской.
«Это, в свою очередь, позволяет как бизнесу, так и таможне своевременно адаптироваться к обновленным правилам в сфере внешнеэкономической деятельности и осуществить постепенный переход от текущего к новому таможенному законодательству, сохранить и предоставить возможность повысить конкурентоспособность нашего бизнеса на этапе его интеграции с бизнесом ЕС», — пояснили в Минфине.
Что предусматривают принятые изменения:
- обновление форм заявлений о предоставлении авторизации авторизованного экономического оператора, о предоставлении авторизаций на применение упрощения / транзитного упрощения (отдельно для каждого вида упрощения), а также форм таких авторизаций (это обусловлено особенностями работы системы принятия решений Гостаможслужбы (CDS). Аналогично работает система и в ЕС — одно заявление — одна авторизация);
- утверждение форм заявлений и форм авторизаций для помещения товаров в таможенный режим (на использование процедуры конечного использования, временный ввоз, переработка на таможенной территории и переработка за пределами таможенной территории), а также на осуществление отдельных видов деятельности (таможенная брокерская деятельность, эксплуатация таможенного склада и склада временного хранения);
- утверждение формы заявления о передаче прав и обязанностей, определенных в авторизации для помещения товаров в таможенный режим, и порядка его подачи и рассмотрения;
- приведение в соответствие с Законом № 3926 формы анкеты самооценки и пояснений по ее заполнению;
- внесение изменений в порядки проведения таможенными органами оценки (повторной оценки) соответствия предприятия критериям и/или условиям предоставления авторизации, а также планирование и проведение таможенными органами мониторинга соответствия предприятия критериям и/или условиям предоставления авторизации, в частности, в части регламента отдельных действий сотрудников таможенных органов при проведении оценки, а также по обновлению методики оценки деятельности финансового состояния предприятий, учитывающей вид экономической деятельности, и расширяющей возможности для предприятий подтверждать устойчивости.
- утверждение форм отчетов о движении товаров на таможенном складе и складе временного хранения.
Постановление вступает в силу 19 апреля 2025 года.
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