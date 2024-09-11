Правительство обновило правила международных почтовых отправлений — Finance.ua

Правительство обновило правила международных почтовых отправлений Сегодня 17:21 — Личные финансы

Правительство обновило правила международных почтовых отправлений

Кабинет Министров обновил правила предоставления услуг почтовой связи и перечень запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях вложений.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Можно пересылать за границу разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность. Это можно сделать исключительно в регистрируемых международных почтовых отправлениях. Раньше по почте можно было отправить загранпаспорт, а в период военного положения — паспорт гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину, водительское удостоверение.

Также в список «разрешенного» включили ювелирные изделия, драгоценные металлы, нумизматическую продукцию Национального банка, инвестиционные монеты, монеты, используемые для нумизматических целей и их коллекций. Раньше их нельзя было отправить по почте.

Кроме того, Кабмин уточнил правила пересылки пищи во внутренних почтовых отправлениях: это запрещено делать, если на плановую дату доставки истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов.

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