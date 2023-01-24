Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза» — Finance.ua

Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза» Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины на заседании 24 января утвердил на должности членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что на финишную прямую выходит процесс отбора директора Национального антикоррупционного бюро.

«Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее и мы получили профессионального руководителя этой ключевой для государства институции», — подчеркнул Шмыгаль.

В то же время правительство продолжает проведение других необходимых государству реформ, которые необходимы Украине и являются неотъемлемым условием евроинтеграции.

Как отметил премьер-министр, в частности, продолжается курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию и государственно-частное партнерство, а также продолжается диджитализация государственных процессов.

Как сказано на сайте компании, независимыми членами наблюдательного совета стали бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони, Хуквей Ричард, имеющий 33-летний опыт работы в компании BP, и профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван дер Хейден.

В состав вошли также два представителя государства: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра Украины по вопросам энергетики Наталья Бойко.

Напомним, что с 27 сентября 2021 года наблюдательный совет компании отсутствовал в связи с прекращением полномочий всех его членов. С этого времени и до избрания нового состава функции наблюдательного совета исполнял Кабинет Министров Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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