Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза» — Finance.ua
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Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза»

Казна и Политика
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Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза»
Правительство назначило Наблюдательный совет «Нафтогаза»
Кабинет Министров Украины на заседании 24 января утвердил на должности членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также глава правительства отметил, что на финишную прямую выходит процесс отбора директора Национального антикоррупционного бюро.
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«Правительство заинтересовано, чтобы конкурс завершился как можно быстрее и мы получили профессионального руководителя этой ключевой для государства институции», — подчеркнул Шмыгаль.
В то же время правительство продолжает проведение других необходимых государству реформ, которые необходимы Украине и являются неотъемлемым условием евроинтеграции.
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Как отметил премьер-министр, в частности, продолжается курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию и государственно-частное партнерство, а также продолжается диджитализация государственных процессов.
Как сказано на сайте компании, независимыми членами наблюдательного совета стали бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони, Хуквей Ричард, имеющий 33-летний опыт работы в компании BP, и профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван дер Хейден.
В состав вошли также два представителя государства: заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра Украины по вопросам энергетики Наталья Бойко.
Напомним, что с 27 сентября 2021 года наблюдательный совет компании отсутствовал в связи с прекращением полномочий всех его членов. С этого времени и до избрания нового состава функции наблюдательного совета исполнял Кабинет Министров Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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