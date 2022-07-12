Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины — Finance.ua

Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины
Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 миллионов евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.
Об этом пишет Euractiv.
«Эта государственная помощь — это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решительность защищать и строить, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны», — добавила она.
Помощь литовского правительства будет предоставлена Национальному банку Украины.
Напомним, 8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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