Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины — Finance.ua

Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины

Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 миллионов евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах.

Об этом пишет Euractiv

«Эта государственная помощь — это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решительность защищать и строить, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

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«Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны», — добавила она.

Помощь литовского правительства будет предоставлена Национальному банку Украины.

Напомним, 8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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