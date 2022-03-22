Правительство компенсирует работодателям часть зарплаты внутренне перемещенных лиц: как будет работать программа (инфографика) — Finance.ua

Правительство компенсирует работодателям часть зарплаты внутренне перемещенных лиц: как будет работать программа (инфографика)
Правительство продолжает реализацию программы для поддержки экономики и трудоустройства внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.
«С целью сохранения экономики правительство проводит релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия, что обеспечивает не только сохранение существующих рабочих мест, но и открытие новых вакансий в уже действующих бизнесах», — пишет Свириденко.
По ее словам, именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутриперемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев.
Как будет работать программа:
предприятию следует заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал Дія или предоставить заявление в Государственную службу занятости;
такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 30 дней после его завершения.
«Рассчитываем, что эти меры помогут с одной стороны уменьшить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой — повысить экономическую активность бизнеса Украины», — добавила министр.
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