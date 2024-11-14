Правительство изменило условия выплаты помощи семьям пропавших без вести военных — Finance.ua

Правительство изменило условия выплаты помощи семьям пропавших без вести военных Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Правительство изменило условия выплаты помощи семьям пропавших без вести военных

Семьи военных, пропавших без вести и впоследствии объявленных умершими, смогут получить единовременную денежную помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременной помощи считался с даты смерти, указанной в свидетельстве. Это приводило к тому, что близкие родственники военных, которых суд объявлял умершими после длительного отсутствия, могли потерять право на помощь из-за истечения сроков еще до момента принятия самого судебного решения.

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Теперь отсчет времени на оформление помощи начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это позволит обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Также правительство ввело внеочередную выплату единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью I группы. Это обусловлено тем, что такие люди нуждаются в неотложном и дорогом лечении. Нередко из-за длительного срока ожидания в общей очереди они не успевают получить помощь при жизни.

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