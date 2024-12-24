Правительство изменило расчет главного показателя для субсидий и других видов социальной помощи — Finance.ua

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Правительство изменило расчет главного показателя для субсидий и других видов социальной помощи

Личные финансы
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Правительство изменило расчет главного показателя для субсидий и других видов социальной помощи
Правительство изменило расчет главного показателя для субсидий и других видов социальной помощи, freepik
Кабинет Министров внес изменения в порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи. Будет учитываться уплата военного сбора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 20 декабря 2024 г. № 1467.
Теперь будет учитываться «заработная плата в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора с доходов физических лиц».
До этого времени военный сбор не учитывался для расчета дохода для социальной помощи.
Базовый показатель. Показатель среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) является ключевым фактором определения права на получение многих видов государственной социальной помощи в Украине.
Он влияет на следующие аспекты:
Назначение пособия. Большинство видов социальной помощи (например, пособие малообеспеченным семьям, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг) предоставляется только тем домохозяйствам, чей доход ниже установленного уровня. Если среднемесячный доход превышает порог, семья может лишиться права на это пособие.
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Размер пособия. В некоторых случаях сумма пособия зависит от размера дохода. Например, для малоимущих семей размер государственной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее совокупным доходом.
Льготы. Показатель дохода учитывается при предоставлении льгот (например, бесплатное питание для детей в школах, льготный проезд или другие социальные услуги). Семьи с более высоким доходом могут не иметь права на эти льготы.
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Субсидии. Среднемесячный доход влияет на расчет размера субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чем выше доход, тем большую часть расходов на услуги домохозяйство должно оплачивать самостоятельно.
Социальные выплаты отдельным категориям. Для некоторых категорий населения (например, семей с детьми, многодетных семей) уровень дохода может быть определяющим для доступа к дополнительным выплатам или пособиям.
Таким образом, этот показатель является базовым для системы социальной защиты и влияет на доступ семьи к разным формам государственной поддержки.
По материалам:
РБК-Україна
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