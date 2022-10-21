Правительство изменило процедуру продления действия загранпаспортов — Finance.ua

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Правительство изменило процедуру продления действия загранпаспортов

Личные финансы
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Правительство изменило процедуру продления действия загранпаспортов
Правительство изменило процедуру продления действия загранпаспортов
Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Теперь вклеить фотографии детей в загранпаспорт родителей или продлить загранпаспорт возможно:
  • если у территориальных органов/подразделений миграционной службы, посольств или консульских учреждений отсутствует техническая возможность (отсутствует подключение к Единому государственному демографическому реестру) оформить новый загранпаспорт;
  • в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с неотложной потребностью в лечении уезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживавшего за границей.
Кроме того, ряд изменений касаются процедур продления срока действия загранпаспорта:
  • срок действия загранпаспорта продлевается на пять лет с даты подачи заявления о продлении срока его действия;
  • заявление о продлении действия паспорта может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты его окончания;
  • срок действия загранпаспорта, выданного до введения оформления паспорта для выезда за границу, образец бланка которого утвержден постановлением КМУ от 23 декабря 2004 года № 1725, не продлевается;
  • в случае продления срока действия загранпаспорта ребенку, не достигшему 16 лет, по желанию его законного представителя, в такой документ вклеивается фотография с изображением ребенка, которое соответствует возрасту, достигнутому им на момент обращения;
  • если речь идет о продлении срока действия загранпаспорта для выезда за границу ребенка в возрасте от 16 до 18 лет — вклеивание фотографии производится по желанию ребенка.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров изменил стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 г. возрастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.
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По материалам:
Finance.ua
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