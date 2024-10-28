Правительство изменило правила выплаты помощи работникам критической инфраструктуры — Finance.ua

Правительство изменило правила выплаты помощи работникам критической инфраструктуры Сегодня 07:22 — Казна и Политика

Правительство изменило правила выплаты помощи работникам критической инфраструктуры

Правительство внесло изменения в правила предоставления единовременной денежной помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим во время войны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины», — говорится в сообщении Мельничука.

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По его словам, изменения предусматривают, что работники объектов критической инфраструктуры, получившие инвалидность в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей с начала полномасштабного вторжения в рф, а в случае их гибели (смерти) при таких обстоятельствах — члены семей имеют право на назначение и выплату единовременного пособия за вред жизни и здоровью.

Единственным условием, как указал Мельничук, является то, что такие объекты инфраструктуры включены в Реестр объектов критической инфраструктуры и приобрели правовой статус объекта критической инфраструктуры.

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Реализация права получателей на назначение и выплату единовременного пособия за вред жизни и здоровью осуществляется с даты установления инвалидности или гибели (смерти) лица.

УНН По материалам:

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