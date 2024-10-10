Процедуру бронирования приостановили: в Украине будет проведен аудит критических предприятий — Finance.ua

Процедуру бронирования приостановили: в Украине будет проведен аудит критических предприятий Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Процедуру бронирования приостановили: в Украине будет проведен аудит критических предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Об этом говорится в документе из решения правительства по итогам совещания, сообщает Экономическая правда.

Текст документа опубликовало издание The Page. Его подлинность и принятие подтвердили источники ЭП в правительстве.

Источник: The Page

«Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона», — объяснил собеседник ЭП причину принятия соответствующего решения.

До 15 ноября планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций, а Минэкономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.

Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и презентовать правительству проект, в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

«Остановка до 15 ноября 2024 г. действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики», — говорится в документе.

Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования этого вопроса.

Как пишет «Суспільне», первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в Украине должны провести аудит «критических» предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. В комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется «не критическим для государства», то бронирование будет пересмотрено.

«Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост в два раза», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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