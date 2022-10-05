Правительство инициировало отмену соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью — Finance.ua
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Правительство инициировало отмену соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью

Казна и Политика
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Правительство инициировало отмену соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью
Правительство инициировало отмену соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью
Кабинет Министров одобрил проект закона о прекращении действия межправительственного соглашения с республикой беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Соответствующее соглашение было подписано 24 декабря 1993 года в Ашхабаде и ратифицировано Верховной Радой Украины 20 декабря 1994 года.
«Целью законопроекта является прекращение действия международного межправительственного договора с республикой беларусь, что будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с рб как государством-союзником страны-агрессора в полномасштабной войне против Украины», — отмечается в сообщении.
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Принятие закона позволит прекратить применение норм, установленных указанным соглашением, что будет способствовать: недопущению пополнения бюджета страны, потворствующей агрессору, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов, осуществляющих деятельность в Украине.
После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов рб, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения — 15%, установленная Налоговым кодексом, вместо льготной ставки, установленной соглашением: 10% — на проценты; недопущению потерь бюджета Украины через зачисление налога, уплаченного в рб резидентами Украины, осуществляющими деятельность в рб; освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с рб по налоговым вопросам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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