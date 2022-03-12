Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен — Finance.ua
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Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен

Сегодня 17:17Личные финансы
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Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривенПравительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен
Украинцы из Днепропетровской области смогут получить пособие в размере 6,5 тысячи гривен.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В Министерстве экономики отметили, что Кабмин уже запустил программу єПідтримка для людей, которые потеряли работу и находятся на территориях с активными боевыми действиями.
Получить единовременную выплату могут наемные работники, за которых уплатили единый социальный взнос, а также ФЛП всех групп.
Получить пособие могут украинцы из следующих регионов:
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.

Справка Finance.ua

Как оформить заявление в пособие:
  • зайти в приложение Дія — раздел Услуги — єПідтримка;
  • оформить заявку на получение пособия;
  • выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;
  • дождаться сообщения банка о начислении денег.
По материалам: Finance.UA
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