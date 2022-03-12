Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен — Finance.ua

Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен
Сегодня 17:17 — Личные финансы Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен
Украинцы из Днепропетровской области смогут получить пособие в размере 6,5 тысячи гривен.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В Министерстве экономики отметили, что Кабмин уже запустил программу єПідтримка для людей, которые потеряли работу и находятся на территориях с активными боевыми действиями.
Получить единовременную выплату могут наемные работники, за которых уплатили единый социальный взнос, а также ФЛП всех групп.
Получить пособие могут украинцы из следующих регионов:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Киев;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область.
Справка Finance.ua
Как оформить заявление в пособие:
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- зайти в приложение Дія — раздел Услуги — єПідтримка;
- оформить заявку на получение пособия;
- выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;
- дождаться сообщения банка о начислении денег.
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