Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен — Finance.ua

Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен

Сегодня 17:17 — Личные финансы

Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч гривен

Украинцы из Днепропетровской области смогут получить пособие в размере 6,5 тысячи гривен.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины

В Министерстве экономики отметили, что Кабмин уже запустил программу єПідтримка для людей, которые потеряли работу и находятся на территориях с активными боевыми действиями.

Получить единовременную выплату могут наемные работники, за которых уплатили единый социальный взнос, а также ФЛП всех групп.

Получить пособие могут украинцы из следующих регионов:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Справка Finance.ua

Как оформить заявление в пособие:

зайти в приложение Дія — раздел Услуги — єПідтримка;

оформить заявку на получение пособия;

выбрать карту, на которую нужно перечислить деньги;

дождаться сообщения банка о начислении денег.

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