Полтора миллиона украинцев подались на пособие в 6500 грн — Finance.ua

«На сегодняшний день мы уже получили около 1,5 млн таких заявок, а в целом у нас в бюджете предусмотрено 23,5 млрд грн на такие выплаты», — подчеркнул он.
Грибан напомнил, что пособие могут получить все официально трудоустроенные лица, уплачивающие ЕСВ, и ФЛПы, составившие отчет за 2021 год и потерявшие работу из-за боевых действий.
Подается заявка через приложение «Дія», а средства можно потратить на что угодно.
Справка Finance.ua:
в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дії.