Полтора миллиона украинцев подались на пособие в 6500 грн — Finance.ua

Полтора миллиона украинцев подались на пособие в 6500 грн

Сегодня 13:21 — Личные финансы

Полтора миллиона украинцев подались на пособие в 6500 грн

В рамках программы «єПідтримка» поступило более 1,5 миллиона заявок на получение денежной помощи для работников и ФЛП из областей, где ведутся самые активные боевые действия.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Александр Грибан в ходе круглосуточного новостного марафона ведущих телеканалов.

«На сегодняшний день мы уже получили около 1,5 млн таких заявок, а в целом у нас в бюджете предусмотрено 23,5 млрд грн на такие выплаты», — подчеркнул он.

Грибан напомнил, что пособие могут получить все официально трудоустроенные лица, уплачивающие ЕСВ, и ФЛПы, составившие отчет за 2021 год и потерявшие работу из-за боевых действий.

Подается заявка через приложение «Дія», а средства можно потратить на что угодно.

Справка Finance.ua:

в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дії.

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