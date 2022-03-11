Как получить «єДокумент» в «Дія»: украинцам доступна новая услуга — Finance.ua
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Как получить «єДокумент» в «Дія»: украинцам доступна новая услуга

Сегодня 11:01Личные финансы
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Кабинет Министров утвердил порядок использования анонсированного ранее временного цифрового удостоверения личности «єДокумент». Такая услуга поможет украинцам, чьи документы были утеряны во время военных действий в стране.
Для чего нужен «єДокумент»
Война застала украинцев врасплох, а потому многие остались без документов — кто-то спешно покидал свой дом, кто-то мог потерять их в пути, чьи-то документы были уничтожены вместе с жильем. Услуга «єДокумент» поможет украинцам, потерявшим свои документы во время военных действий, при необходимости подтверждать свою личность.
Что будет входить в «єДокумент»
«єДокумент» будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Услугу планируют сделать очень гибкой: будет содержать паспортные данные, ИНН и по возможности фото.
Кому и когда можно предъявлять «єДокумент»
Удостоверения будут признаваться органами государственной власти, Национальной полицией Украины. Также «єДокумент» можно предъявить военным во время проезда на блокпостах.
«єДокумент» — как получить в «Дія»
«єДокумент» автоматически будет доступен всем пользователям программы «Дія». Для того чтобы документы подтянулись в приложении, его необходимо обновить в Play Market или App Store. Услуга также доступна украинцам, которые не меняли свой паспорт на ID-карту.
Изображение: Униан Изображение: Униан
По материалам: УНІАН
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