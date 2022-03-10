Украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество — Finance.ua

Украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество

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Украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество, www.kmu.gov.ua

Ориентировочно через неделю в приложении Дія начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении 9 марта.

«Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в Дії. Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет окончена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — подчеркнул глава Правительства.

Премьер-министр отметил, что из-за войны многие люди остались без документов. Поэтому в Дії также появится новое временное цифровое удостоверение єДокумент.

«Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах. єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям Дії», — отметил Денис Шмыгаль.

Также правительство создает резерв продовольствия. По словам премьер-министра, государство совершит выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной на средства государственного бюджета. Это позволит обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания.

«Продолжаем расширять список критического импорта. Поддерживаем работу критической инфраструктуры. Делаем все, чтобы наша армия и тыл были лучше обеспечены», — резюмировал глава правительства.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабной войны с Россией «тысячу Зеленского» в приложении «Дія» разрешили тратить без ограничений — на любые товары и продукты;

также свою ковидную тысячу можно потратить на помощь украинской армии, услуга получила название «Вернись живым».

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