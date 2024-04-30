Правительство Черногории подтвердило планы ввести 7-часовой рабочий день — Finance.ua
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Правительство Черногории подтвердило планы ввести 7-часовой рабочий день

Мир
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Правительство Черногории подтвердило планы ввести 7-часовой рабочий день
Правительство Черногории подтвердило планы ввести 7-часовой рабочий день
Министр труда и социальной защиты Черногории Найда Нишич объявила о планах ввести в стране семичасовой рабочий день до конца года.
Об этом она сказала в интервью черногорскому общественному вещателю RTCG.
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На вопрос, планируется ли в Черногории сокращение рабочего дня, Нишич ответила: «То, что премьер-министр Милойко Спаич объявил во время избирательной кампании, произойдет в этом году».
Глава черногорского Министерства труда также анонсировала более справедливый подход к социальным выплатам, но не их отмену, а также реформу Фонда пенсионного страхования и страхования по временной потере трудоспособности.
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Идею о сокращении рабочей недели с 40 до 35 часов, напомним, выдвигала еще в прошлом году партия «Европа сейчас» нового президента Черногории Якова Милатовича накануне парламентских выборов.
В феврале этого года Милатович объявил об отставке со всех должностей в своей партии и выходе из ее состава на фоне разногласий во взглядах.

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По материалам:
Економічна Правда
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