Правительство будет компенсировать расходы на зарплату соцработников-переселенцев — Finance.ua
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Правительство будет компенсировать расходы на зарплату соцработников-переселенцев

Личные финансы
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Правительство приняло решение, которое поможет в трудоустройстве социальных работников со статусом ВПЛ, а также поможет громадам справиться с дополнительной нагрузкой на социальную инфраструктуру.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Министр социальной политики Марина Лазебная напомнила, что предоставление соцуслуг финансируется из местных бюджетов, но у них не было предусмотрено средств для предоставления таких услуг внутренне перемещенным лицам. Поэтому было принято решение направлять на это дополнительные деньги из госбюджета и благотворительные средства, поступающие на официальные правительственные счета.
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Средства будут также идти на компенсацию расходов на зарплаты соцработников, которые имеют статус ВПЛ и трудоустроились на новом месте жительства.
«Это будет одновременно способствовать росту занятости среди перемещенных людей и поддержит громады в обеспечении социальными услугами внутренне перемещенных лиц и создании новых рабочих мест», — подчеркнула Лазебная.

Что именно предполагает решение

Принятое решение дает возможность поставщикам социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг:
  • получить компенсацию на оплату труда внутренне перемещенных лиц, трудоустроенных на должности специалистов по социальной работе, социальных работников, социальных сотрудников, практических психологов, социальных педагогов, других работников — предоставителей социальных услуг;
  • обратиться за компенсацией расходов на обустройство мест для перемещенных получателей социальных услуг, обеспечение их продуктами питания, одеждой, обувью, средствами гигиены и предметами первой необходимости за счет средств, поступивших в качестве благотворительной помощи на гуманитарный счет, открытый Минсоцполитики в НБУ;
  • получить компенсацию за расходы по оплате коммунальных услуг при размещении переселенцев.
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В случаях эвакуации людей, получавших услуги стационарного, паллиативного ухода или поддерживаемого проживания в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, в аналогичные учреждения в относительно безопасных регионах предусмотрена возможность передавать средства между местными бюджетами для финансирования соответствующих услуг.
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По материалам:
Socportal
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