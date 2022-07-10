Правительство будет компенсировать расходы на зарплату соцработников-переселенцев — Finance.ua

Правительство будет компенсировать расходы на зарплату соцработников-переселенцев Сегодня 16:32 — Личные финансы

Правительство приняло решение, которое поможет в трудоустройстве социальных работников со статусом ВПЛ, а также поможет громадам справиться с дополнительной нагрузкой на социальную инфраструктуру.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Министр социальной политики Марина Лазебная напомнила, что предоставление соцуслуг финансируется из местных бюджетов, но у них не было предусмотрено средств для предоставления таких услуг внутренне перемещенным лицам. Поэтому было принято решение направлять на это дополнительные деньги из госбюджета и благотворительные средства, поступающие на официальные правительственные счета.

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Средства будут также идти на компенсацию расходов на зарплаты соцработников, которые имеют статус ВПЛ и трудоустроились на новом месте жительства.

«Это будет одновременно способствовать росту занятости среди перемещенных людей и поддержит громады в обеспечении социальными услугами внутренне перемещенных лиц и создании новых рабочих мест», — подчеркнула Лазебная.

Что именно предполагает решение

Принятое решение дает возможность поставщикам социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг:

получить компенсацию на оплату труда внутренне перемещенных лиц, трудоустроенных на должности специалистов по социальной работе, социальных работников, социальных сотрудников, практических психологов, социальных педагогов, других работников — предоставителей социальных услуг;

обратиться за компенсацией расходов на обустройство мест для перемещенных получателей социальных услуг, обеспечение их продуктами питания, одеждой, обувью, средствами гигиены и предметами первой необходимости за счет средств, поступивших в качестве благотворительной помощи на гуманитарный счет, открытый Минсоцполитики в НБУ;

получить компенсацию за расходы по оплате коммунальных услуг при размещении переселенцев.

В случаях эвакуации людей, получавших услуги стационарного, паллиативного ухода или поддерживаемого проживания в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, в аналогичные учреждения в относительно безопасных регионах предусмотрена возможность передавать средства между местными бюджетами для финансирования соответствующих услуг.

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Socportal По материалам:

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