Правительство Британии все еще не передало Украине 2,5 миллиарда фунтов от продажи «Челси» — Finance.ua

Правительство Британии все еще не передало Украине 2,5 миллиарда фунтов от продажи «Челси» Сегодня 18:49

Правительство Британии все еще не передало Украине 2,5 миллиарда фунтов от продажи «Челси», GETTY IMGES

Средства от продажи принадлежащего «прокремлевскому» российскому олигарху Роману Абрамовичу футбольного клуба «Челси» уже 2 года заморожены на банковском счету в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Футбольный клуб «Челси», принадлежавший российскому олигарху Абрамовичу, продали еще в 2022 году за 2,5 млрд фунтов, с договоренностью, что эти деньги пойдут на помощь жертвам войны в Украине.

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Но до 2024 года правительство Британии так и не смогло договориться с бывшим владельцем «Челси» об использовании средств с продажи. Пока они заблокированы на счету, принадлежащем компании Абрамовича «Фордстам».

Как сообщается, люди, близкие к Абрамовичу, утверждают, что договоренность заключалась в том, что деньги должны пойти «всем жертвам конфликта в Украине и его последствий», в то время как министры настаивали на том, что они должны быть потрачены исключительно на гуманитарные цели в Украине.

Под словами «всем жертвам конфликта» представители Абрамовича, очевидно, подразумевают также оккупированные территории, контролируемые россией.

Члены комитета Палаты лордов по европейским делам назвали «непонятной» неспособность министров правительства Риши Сунака потратить эти деньги на Украину спустя почти два года после того, как была достигнута договоренность о продаже.

Економічна Правда По материалам:

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