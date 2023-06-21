Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине — Finance.ua

Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине

Великобритания сегодня объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины, который в правительстве Соединенного Королевства назвали «историческим».

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Как отмечается, новый пакет предусматривает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и помощь британского правительства в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).

Средства будут направлены на усиление экономической стабильности Украины и поддержку жизненно важных государственных структур, включая расходы на сферу образования и здравоохранения.

«Это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной из Группы семи, что свидетельствует о непреклонной приверженности Великобритании поддержке Украины как сейчас, так и в будущем», — говорится в сообщении.

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Согласно документу, невоенная помощь Британии Украине составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов), в том числе 4,1 млрд фунтов стерлингов (более 5,23 млрд долларов) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов стерлингов (около 817 млн долларов) как двусторонняя помощь.

Часть этих средств должна быть израсходована на разминирование, борьбу со стихиями, энергетические проекты, а также финансирование деятельности ООН и Красного Креста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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