Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине — Finance.ua

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Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине

Казна и Политика
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Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине
Правительство Британии анонсировало «исторический» пакет помощи Украине
Великобритания сегодня объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины, который в правительстве Соединенного Королевства назвали «историческим».
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Как отмечается, новый пакет предусматривает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 миллиарда долларов и помощь британского правительства в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов).
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Средства будут направлены на усиление экономической стабильности Украины и поддержку жизненно важных государственных структур, включая расходы на сферу образования и здравоохранения.
«Это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной из Группы семи, что свидетельствует о непреклонной приверженности Великобритании поддержке Украины как сейчас, так и в будущем», — говорится в сообщении.
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Согласно документу, невоенная помощь Британии Украине составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов), в том числе 4,1 млрд фунтов стерлингов (более 5,23 млрд долларов) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов стерлингов (около 817 млн долларов) как двусторонняя помощь.
Часть этих средств должна быть израсходована на разминирование, борьбу со стихиями, энергетические проекты, а также финансирование деятельности ООН и Красного Креста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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