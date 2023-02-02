Правительственный комитет одобрил антикоррупционную программу на несколько лет — Finance.ua

Правительственный комитет одобрил антикоррупционную программу на несколько лет Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Правительственный комитет одобрил антикоррупционную программу на несколько лет

Правительственный комитет по безопасности, обороне и правоохранительной деятельности одобрил Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы. Ее рассмотрит Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции.

Согласно тексту проекта документа, его главная цель состоит в прогрессе в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечении слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов госвласти и местного самоуправления.

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Также реализация такой программы должна приблизить Украину к членству в Евросоюзе, НАТО и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

«НАПК максимально тщательно проработало все спорные позиции и замечания, поступившие в проект ГАП, урегулировав практически все разногласия без потери основного антикоррупционного содержания. Следующим этапом должно стать рассмотрение и утверждение документа на заседании правительства», — рассказал заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский.

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