Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции — Finance.ua
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Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции

Казна и Политика
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Украина по итогам 2022 года получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции. Таким образом, показатель вырос на один балл, и Украина теперь занимает в рейтинге 116 место (из 180).
Об этом сообщает Transparency International.
За последние десять лет, отмечают в организации, показатель Украины вырос на 8 баллов.
«Работа антикоррупционных органов, несмотря на некоторые ограничения, вызванные военным временем, все равно проводилась, а ее результаты были заметны. Также именно в 2022 году украинские власти наконец выполнили ряд обещаний касательно антикоррупционной сферы. Среди несомненных позитивов в прошлом году можно упомянуть принятие государственной антикоррупционной стратегии, долгожданное назначение руководителя САП, что активизировало расследования в отношении топ-коррупции. Также свою эффективность показал Высший антикоррупционный суд — за 2022 год суд рассмотрел 49 дел, из которых 37 — с вынесением приговоров», — говорится в отчете.
Одинаковое с Украиной количество баллов получили Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл нас опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне.
россия в 2022 году потеряла один балл и занимает 137 место в списке. Кроме того, лишились позиций в рейтинге Венгрия и беларусь.
Возглавляет рейтинг Дания, за ней следуют Новая Зеландия и Финляндия. Аутсайдеры в 2022 году остались неизменными — Сомали, Южный Судан и Сирия.
По материалам:
Слово і Діло
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