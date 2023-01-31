Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции — Finance.ua

Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Украина по итогам 2022 года получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции. Таким образом, показатель вырос на один балл, и Украина теперь занимает в рейтинге 116 место (из 180).

Об этом сообщает Transparency International

За последние десять лет, отмечают в организации, показатель Украины вырос на 8 баллов.

«Работа антикоррупционных органов, несмотря на некоторые ограничения, вызванные военным временем, все равно проводилась, а ее результаты были заметны. Также именно в 2022 году украинские власти наконец выполнили ряд обещаний касательно антикоррупционной сферы. Среди несомненных позитивов в прошлом году можно упомянуть принятие государственной антикоррупционной стратегии, долгожданное назначение руководителя САП, что активизировало расследования в отношении топ-коррупции. Также свою эффективность показал Высший антикоррупционный суд — за 2022 год суд рассмотрел 49 дел, из которых 37 — с вынесением приговоров», — говорится в отчете.

Одинаковое с Украиной количество баллов получили Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл нас опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне.

россия в 2022 году потеряла один балл и занимает 137 место в списке. Кроме того, лишились позиций в рейтинге Венгрия и беларусь.

Возглавляет рейтинг Дания, за ней следуют Новая Зеландия и Финляндия. Аутсайдеры в 2022 году остались неизменными — Сомали, Южный Судан и Сирия.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.