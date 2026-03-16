Правила воинского учета: могут ли отказать в трудоустройстве

Личные финансы
В Украине действует военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. В этот период, как и в мирные времена, военнообязанные украинцы должны соблюдать воинский учет.
Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко рассказала изданию «РБК-Украина», могут ли взять на работу мужчину, у которого есть нарушение правил воинского учета.
Эксперт объяснила, что во время действия военного положения для мужчин призывного возраста обязательными документами являются данные из приложения «Резерв+» и паспорт.
Она добавила, что военно-учетный документ всегда был обязателен. В частности, воинский учет должен вестись и на рабочих местах, однако на практике это часто не выполнялось.
Анищенко подчеркнула, что состоять на воинском учете мужчины должны независимо от военного положения: такое правило действовало в Украине и раньше, до полномасштабного вторжения. Именно из-за невыполнения этого требования ранее накопилось значительное количество штрафов.
«В настоящее время этот документ фактически стал одним из тех, что может влиять на многие решения в жизни мужчины», — сказала она.
По словам эксперта, даже при наличии нарушений в воинском учете, человек все равно может устроиться на работу. Окончательное решение в этом случае принимает работодатель.
«Если в военно-учетном документе есть нарушения или человек находится в „розыске“, это не прямой запрет для трудоустройства. Однако в такой ситуации работника не смогут забронировать», — объяснила Анищенко.
Для получения государственных услуг также необходимо иметь военно-учетные документы. В то же время, даже если в нем есть нарушения, прямого законодательного запрета на получение таких услуг нет.
По материалам: zn.ua
zn.ua
