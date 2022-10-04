Правила пересечения границы спортсменами во время действия военного положения — Finance.ua

Правила пересечения границы спортсменами во время действия военного положения Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Правила пересечения границы спортсменами во время действия военного положения

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы украинцами. В частности, постановление 1082 от 27 сентября 2022 года регулирует пропуск через государственную границу спортсменов.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Согласно новым правилам, Государственная пограничная служба пропускает участников зарубежных спортивных соревнований при условии соблюдения всех правил пересечения границы и наличия документов, подтверждающих цель поездки.

Правила распространяются на:

участников сборных по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта, тренеров, ответственных за их подготовку к спортивным мероприятиям, судьям и другим сопровождающим;

членов клубов по игровым видам спорта высших дивизионов, тренеров, судей и других сопровождающих их лиц.

Какие документы нужны?

Спортсмены, тренеры и другие участники национальных сборных должны показать на границе решение Министерства молодежи и спорта о включении их в состав национальной команды.

Участники клубов по игровым видам спорта должны подтверждать цель выезда посредством письма министра или лица, временно исполняющего его обязанности в Государственную пограничную службу о пересечении границы соответствующими лицами для участия в спортивном мероприятии.

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Чтобы такое письмо поступило в пограничную службу, субъекты сферы физкультуры и спорта должны подать заявление, в котором указать всех, кто должен участвовать в зарубежном спортивном событии, и срок его проведения.

Продолжительность мероприятия отмечается в едином календарном плане спортивных и оздоровительных мероприятий Украины на год.

Время пребывания за границей

Спортсмены, тренеры и судьи национальных сборных должны находиться за границей не больше календарного месяца с момента въезда, но не меньше, чем предусматривает срок проведения соревнования.

Если в календарном плане указано другое мероприятие, проходящее в другой стране не позднее, чем через десять рабочих дней после завершения первого, срок поездки может быть продлен.

Для спортсменов, выступающих в клубах по игровым видам спорта, и сопровождающих их людей сроки пребывания за территорией Украины аналогичные, но для их продления требуется письмо от министра молодежи и спорта пограничной службе о пролонгации сроков поездки.

Если цель выезда не подтвердится, пограничники не пропустят спортсменов через украинскую границу.

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