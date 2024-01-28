Правила безопасной доставки при покупке товаров в интернете — Finance.ua

Правила безопасной доставки при покупке товаров в интернете Сегодня 16:29 — Личные финансы

Правила безопасной доставки при покупке товаров в интернете

Часто доставка товара отрицательно влияет на опыт покупок онлайн, к тому же ее могут использовать как часть мошеннических схем недобросовестные покупатели или продавцы товара. Поэтому без разницы, продаете вы или покупаете, важно знать основные правила, как безопасно и надежно получить купленный товар.

Чтобы шопинг принес удовольствие и положительный опыт, важно помнить о безопасности при совершении покупок в интернете, выбирать надежные сервисы и продавцов, а также знать о правилах безопасной доставки. Подробнее о последнем рассказали эксперты OLX Украина

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Наиболее распространенными проблемами, которые могут возникать при доставке товара, являются его повреждение или потеря, проблемы с качеством, замена товара покупателем во время осмотра на другой и последующий возврат (мошенническая схема), изменение настроек устройства покупателем, что делает его использование невозможным без помощи лица, которое внесло изменения (мошенническая схема), задержка доставки, отказ от получения, проблемы с безопасностью или конфиденциальностью.

Советы для продавцов

Часто жертвами недобросовестных пользователей или жуликов становятся продавцы товаров, которые могут не получить средства за покупку, отказ от товара и его повреждение или замену товара на почте и отправку обратно. Известных схем, которые используют злоумышленники, много, поэтому, чтобы не попасть на них, важно:

перед совершением сделки провести анализ покупателя: историю его покупок, рейтинг, характер общения;

пользоваться услугами надежных перевозчиков. Ответственность за товар при его осмотре покупателем берет на себя сотрудник компании, обеспечивающий его доставку;

по возможности застраховать товар, особенно если речь идет о ценной или очень дорогой вещи;

подробно описать товар (указывая параметры, соответствующие действительности) и предоставить большое количество качественных фотографий, чтобы покупатели могли лучше понять, что они покупают;

как один из возможных вариантов можно сделать фото или видеофиксацию отправки товара, что позволит обезопасить себя в случае возникновения каких-либо спорных вопросов.

обязательно соблюдать нормативы по защите личных данных покупателей и пользователей платформы.

Советы для покупателей

Каким бы вежливым ни был продавец во время разговора или переписки при совершении покупки — помните, лучше всегда быть осмотрительными. Поэтому перед тем как купить товар, проверяйте продавца, если есть возможность — просмотрите отзывы о нем или как давно продавец работает на платформе.

Используйте только безопасные методы оплаты и никогда никому не сообщайте свои конфиденциальные банковские данные. Для совершения покупок старайтесь выбирать безопасные платформы, которые несут ответственность и проверяют контент на собственном сайте.

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Также перед совершением покупки читайте подробное описание товара и обязательно храните всю документацию, касающуюся покупки: чеки, квитанции, гарантийные талоны и т. д.

Также важно: перед совершением покупки обязательно ознакомьтесь с политикой возврата и гарантийными условиями продавца. Насторожить должно отсутствие возможности возврата или обмена товара или непонятные условия возврата.

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