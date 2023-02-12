Мошенничества в онлайн-шоппинге: как безопасно покупать в интернете — Finance.ua

Мошенничества в онлайн-шоппинге: как безопасно покупать в интернете Сегодня 13:12 — Личные финансы

Мошенничества в онлайн-шоппинге: как безопасно покупать в интернете

По данным исследования CBR, доля тех, кто сталкивался с аферистами в интернете, уменьшилась с 27% до 20%. Стало меньше и тех, кто отказывался от онлайн-покупки из-за страха быть обманутым, а самым популярным видом мошенничества стала неотправка оплаченного товара. При этом такие происшествия случились с меньшим количеством покупателей, чем раньше.

Больше об уровне безопасности онлайн-шопинга — в годовой аналитике OLX.

За прошлый год 65% людей, обратившихся в Службу поддержки OLX с жалобой на фишинг, не потеряли деньги благодаря постоянному информированию и обучению на платформе, собственной внимательности, знанию правил и своевременному обращению к специалистам. В 2021 году этот показатель был несколько ниже — 61%.

Кроме того, в OLX зафиксировали меньше обращений о просьбе предоплаты: 4 874 тысячи заявок против 6 000 в 2021 году. Количество зафиксированных случаев с попыткой обмануть продавца (то есть пользователь послал товар, однако средства не получил) тоже уменьшилось: 162 случая против 200 в 2021 году.

О росте образованности в сфере кибербезопасности свидетельствует и уменьшение обращений о попытке мошенничества за пределами платформы — количество таких случаев снизилось более чем вдвое по отношению к 2021 году.

Правила безопасных покупок в интернете

Для того чтобы безопасно покупать онлайн, важно прежде всего быть бдительным, поскольку в основном жертвами интернет-мошенников становятся люди, которые ведутся на социальную инженерию и попадают в психологические ловушки злоумышленников. Следовательно, важно руководствоваться 4 основными правилами безопасного онлайн-шопинга:

Не переводите коммуникацию в посторонние мессенджеры. В основном злоумышленники пытаются перенести общение из личного кабинета платформы в посторонние мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp. Однако только в защищенных чатах самих площадок, типа OLX, предусмотрены все возможности для удобной и безопасной коммуникации. Не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте их. Одно из «золотых» правил безопасного онлайн-шопинга — это игнорирование посторонних ссылок. Даже если в адресе сайта фигурирует OLX, есть подозрение, что это фишинговая копия, которая несет в себе угрозу. Скажем, вы введете свои личные и платежные данные на сайте-фальшивке и переведете свои средства мошенникам. Для этого важно проверять все ссылки на специальных платформах. К примеру, это можно сделать на странице safety.olx.ua. Не соглашайтесь на предварительную оплату. Любые просьбы о предварительных платежах (затраты на доставку, резерв товара и т.п.) могут скрывать попытку мошенничества. Для этого оформляйте заказы исключительно на платформе OLX. Благодаря услуге OLX Доставка продавец получит оплату только после того, как покупатель заберет посылку в отделении перевозчика-партнера: «Новая почта», Укрпочта или Meest. Не делитесь личной информацией, паролями и кодами SMS. Любая конфиденциальная информация, например данные банковской карты, трехзначный код на ее обороте или пароли из SMS — это данные, которые ни в коем случае не следует сообщать другим. Если их спрашивает у вас по телефону якобы сотрудник службы безопасности банка — это точно аферист, поскольку даже у банковских сотрудников нет полномочий запрашивать такую информацию.

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