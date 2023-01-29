Рынок онлайн-торговли в Украине: средний чек, портрет покупателя — исследование OLX — Finance.ua

Рынок онлайн-торговли в Украине: средний чек, портрет покупателя — исследование OLX Сегодня 10:34 — Личные финансы

На протяжении 2022 года украинцы на OLX больше всего интересовались покупкой мобильного телефона или смартфона — количество пользователей, которые отзывались на соответствующие объявления, почти в четыре раза превысило интерес ко второй популярной позиции.

Десятка наиболее востребованных товаров в 2022 году:

1. Мобильный телефон/смартфон — более 11,9 млн пользователей отозвались на объявление;

2. Аксессуары для телефонов — 3,2 млн;

3. Верхняя одежда — 3,2 млн;

4. Одежда для девочек — 2,9 млн;

5. Ноутбуки — 2,4 млн;

6. Товары для охоты/рыбалки — 2,4 млн;

7. Одежда для мальчиков — 2,3 млн;

8. Кроссовки — 2,3 млн;

9. Электроинструменты — 2,2 млн;

10. Комплектующие и аксессуары — 2,1 млн.

Средний чек покупок за год снизился и составил 539 грн. Показатель 2021 года был на 37% выше (738 грн).

Портрет покупателя

В течение последних шести месяцев чаще всего в интернете покупали женщины до 25 лет, проживающие на западе и востоке Украины, трудоустроенные и имеющие доход выше среднего (свыше 15 тыс. грн/мес.).

В то же время, восстановление уровня онлайн-покупок произошло за счет женщин без детей, жителей Западной Украины, трудоустроенных со средним или высоким уровнем достатка, а также тех, кто никуда не уезжал после 24 февраля.

Больше всего в 2022 году выросла доля покупок одежды (+32%) и бытовой техники (+25%), а сами покупатели стали все чаще оплачивать товары картой.

Также увеличилась готовность посылать предоплату, однако в основном только при условии, если в онлайн-магазине раньше уже заказывали знакомые (52% опрошенных).

В то же время уменьшилась и доля тех, кто наталкивался на Интернет-мошенников (с 27% до 20%).

78% украинцев покупают онлайн со смартфона,

40% из них — через мобильные приложения интернет-магазинов.

По статистике OLX, чаще всего покупки совершают из приложений на смартфонах Android — почти 47% пользователей платформы. Приложения для iOS и мобильные версии сайтов составили по 15% всех визитов. В то же время наименьшая доля тех, кто совершает покупки с компьютера или ноутбука — почти 9%.

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