Рынок онлайн-торговли в Украине: средний чек, портрет покупателя — исследование OLX — Finance.ua

Рынок онлайн-торговли в Украине: средний чек, портрет покупателя — исследование OLX
На протяжении 2022 года украинцы на OLX больше всего интересовались покупкой мобильного телефона или смартфона — количество пользователей, которые отзывались на соответствующие объявления, почти в четыре раза превысило интерес ко второй популярной позиции.
Десятка наиболее востребованных товаров в 2022 году:
1. Мобильный телефон/смартфон — более 11,9 млн пользователей отозвались на объявление;
2. Аксессуары для телефонов — 3,2 млн;
3. Верхняя одежда — 3,2 млн;
4. Одежда для девочек — 2,9 млн;
5. Ноутбуки — 2,4 млн;
6. Товары для охоты/рыбалки — 2,4 млн;
7. Одежда для мальчиков — 2,3 млн;
8. Кроссовки — 2,3 млн;
9. Электроинструменты — 2,2 млн;
10. Комплектующие и аксессуары — 2,1 млн.
Средний чек покупок за год снизился и составил 539 грн. Показатель 2021 года был на 37% выше (738 грн).
Портрет покупателя
В течение последних шести месяцев чаще всего в интернете покупали женщины до 25 лет, проживающие на западе и востоке Украины, трудоустроенные и имеющие доход выше среднего (свыше 15 тыс. грн/мес.).
В то же время, восстановление уровня онлайн-покупок произошло за счет женщин без детей, жителей Западной Украины, трудоустроенных со средним или высоким уровнем достатка, а также тех, кто никуда не уезжал после 24 февраля.
Больше всего в 2022 году выросла доля покупок одежды (+32%) и бытовой техники (+25%), а сами покупатели стали все чаще оплачивать товары картой.
Также увеличилась готовность посылать предоплату, однако в основном только при условии, если в онлайн-магазине раньше уже заказывали знакомые (52% опрошенных).
В то же время уменьшилась и доля тех, кто наталкивался на Интернет-мошенников (с 27% до 20%).
- 78% украинцев покупают онлайн со смартфона,
- 40% из них — через мобильные приложения интернет-магазинов.
По статистике OLX, чаще всего покупки совершают из приложений на смартфонах Android — почти 47% пользователей платформы. Приложения для iOS и мобильные версии сайтов составили по 15% всех визитов. В то же время наименьшая доля тех, кто совершает покупки с компьютера или ноутбука — почти 9%.
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