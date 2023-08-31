Прага планирует взимать плату за въезд в центр города — Finance.ua

Прага планирует взимать плату за въезд в центр города Сегодня 18:00 — Мир

Прага планирует взимать плату за въезд в центр города

В начале следующего года водителям в Праге, возможно, придется платить за въезд в центр мегаполиса. Муниципалитет и администрация города хотят реализовать проект, несмотря на неодобрение других районов города.

Об этом пишет издание Иrozhlas.

Планируется, что въезд будет запрещен в январе или феврале 2024 года. Решение должно улучшить работу общественного транспорта. В частности, трамваи, курсирующие через исторический район Мала-Страна и набережную Сметаны, не будут задерживаться, что улучшит работу всей сети.

Параллельно город работает над детальной моделью влияния тарификации центра на движение в других частях города. Согласно изначальным предложениям, водители должны платить за въезд в Малу-Страну и на набережную Сметаны. Кроме того, решают, кто именно будет платить.

Хмарочос По материалам:

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