Из Украины в Польшу запустят новый маршрут — Finance.ua

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Из Украины в Польшу запустят новый маршрут

Мир
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Из Украины в Польшу запустят новый маршрут
Из Украины в Польшу запустят новый маршрут
Уже с июня этого года между Украиной и Польшей появится новый железнодорожный маршрут. Польский оператор SKPL Cargo объявил о готовности запустить регулярное железнодорожное сообщение между Сяноком и украинским Хировом во Львовской области.
Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации.

График и остановки

Согласно плану, ежедневно будут курсировать две пары поездов:
  • один из них будет отправляться из Загужа через Сянок в Хиров,
  • другой — из Сянока в направлении Загужа, а затем в Хиров.
Поезда будут делать остановки в Сяноке, Угерцах, Устриках Дольных и Кросценке, что позволит удобно путешествовать как жителям пограничных городов, так и туристам.
Протяженность маршрута составит около 70 км, а время в пути — ориентировочно 3 часа 50 минут. Это значительно упрощает логистику для украинцев и поляков, которые едут в Польшу и хотят посетить украинское приграничье.
Как рассказала мэр Хирова Мирослава Королюк, вместе с руководителем управления транспорта Львовской ОВА Степаном Рудницким они приняли участие в тестовом запуске поезда, который состоялся 8 апреля. По словам чиновников, все стороны подтвердили техническую готовность инфраструктуры, хотя точная дата начала регулярного сообщения еще не определена.
В долгосрочной перспективе SKPL Cargo планирует продолжить маршрут через Хиров до Перемышля, что сделало бы сообщение еще удобнее. Однако для этого нужно решить вопрос открытия пункта пропуска в Мальховице, который пока остается недоступным.
По материалам:
inpoland
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