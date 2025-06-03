Из Украины в Польшу запустят новый маршрут — Finance.ua

Из Украины в Польшу запустят новый маршрут 03.06.2025, 01:39 — Мир

Из Украины в Польшу запустят новый маршрут

Уже с июня этого года между Украиной и Польшей появится новый железнодорожный маршрут. Польский оператор SKPL Cargo объявил о готовности запустить регулярное железнодорожное сообщение между Сяноком и украинским Хировом во Львовской области.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации.

График и остановки

Согласно плану, ежедневно будут курсировать две пары поездов:

один из них будет отправляться из Загужа через Сянок в Хиров,

другой — из Сянока в направлении Загужа, а затем в Хиров.

Поезда будут делать остановки в Сяноке, Угерцах, Устриках Дольных и Кросценке, что позволит удобно путешествовать как жителям пограничных городов, так и туристам.

Протяженность маршрута составит около 70 км, а время в пути — ориентировочно 3 часа 50 минут. Это значительно упрощает логистику для украинцев и поляков, которые едут в Польшу и хотят посетить украинское приграничье.

Как рассказала мэр Хирова Мирослава Королюк, вместе с руководителем управления транспорта Львовской ОВА Степаном Рудницким они приняли участие в тестовом запуске поезда, который состоялся 8 апреля. По словам чиновников, все стороны подтвердили техническую готовность инфраструктуры, хотя точная дата начала регулярного сообщения еще не определена.

В долгосрочной перспективе SKPL Cargo планирует продолжить маршрут через Хиров до Перемышля, что сделало бы сообщение еще удобнее. Однако для этого нужно решить вопрос открытия пункта пропуска в Мальховице, который пока остается недоступным.

inpoland По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.