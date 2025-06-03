Польская налоговая взялась за арендодателей: как их будут проверять — Finance.ua

Польская налоговая взялась за арендодателей: как их будут проверять Сегодня 06:03 — Мир

Польская налоговая взялась за арендодателей: как их будут проверять

По данным Минфина, 25% тех, кто сдает жилье в аренду, не сообщают в налоговую о своих доходах. Искусственный интеллект поможет налоговикам отслеживать недобросовестных арендодателей, сканируя банковские счета и профили в социальных сетях.

Об этом пишет «Dziennik Gazeta Prawna», сообщает издание inPoland

Налоговая инспекция ужесточает проверки недвижимости. С помощью современных алгоритмов и данных из интернета налоговики будут проверять владельцев квартир, не сообщивших в налоговую о сдаче недвижимости в аренду.

Искусственный интеллект будет сравнивать данные из рекламы, размещенной на таких порталах, как OLX, Otodom и Airbnb, с историей налоговых деклараций и банковских переводов.

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Налоговиков могут заинтересовать назначение перевода, которые содержат такие фразы, как «аренда» или «плата за квартиру». Поводом для проверки может стать упоминание о поиске квартиросъемщиков или размещенное в соцсети фото новой квартиры.

Данные польского Минфина свидетельствуют о том, что четверть владельцев съемной недвижимости не сообщают в налоговую администрацию о доходах от аренды. За это можно получить штраф до 30 тыс. злотых.

Польское законодательство гласит, что условие об аренде жилья может быть подтверждено как письменно, так и устно, если оно не длится дольше года. Однако устные договоренности могут быть проблематичными, особенно если между сторонами возникает конфликт.

Даже если арендодатель сдает свое жилье по устному договору, все равно нужно уведомить налоговую администрацию. Владелец недвижимости, сдающий ее в аренду, может платить фиксированный налог на зарегистрированный доход — 8,5% для дохода до 100 000 злотых в год или 12,5% для излишка сверх этого лимита.

Сколько стоит аренда жилья в Польше

Согласно аналитическому отчету Profee , стоимость аренды жилья в польских городах по состоянию на 2025 год следующая:

Варшава

1-комнатная квартира в центре: 4 240 zł;

3-ком. в центре: 7 770 zł;

1-ком. за пределами центра: 3 330 zł;

3-ком. за пределами центра: 5 640 zł.

Вроцлав

1-ком. в центре: 3400 zł;

3-ком. в центре: 5 480 zł;

1-ком. за пределами центра: 2 630 zł;

3-ком. за пределами центра: 4 270 zł.

Гданьск

1-ком. в центре: 3 260 zł;

3-ком. в центре: 5 020 zł;

1-ком. за пределами центра: 2 630 zł;

3-ком. за пределами центра: 3 730 zł.

Где искать жилье в Польше

Объявления об аренде жилья в Польше можно найти на разных польских сайтах объявлений, в частности:

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