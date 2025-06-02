Уничтожение стратегической авиации: какой ущерб причинила кремлю спецоперация «Паутина» — Finance.ua

Уничтожение стратегической авиации: какой ущерб причинила кремлю спецоперация «Паутина» Сегодня 21:21 — Мир

Уничтожение стратегической авиации: какой ущерб причинила кремлю спецоперация «Паутина»

Спецоперация «Паутина», которую СБУ провела 1 июня 2025 года, причинила рф ущерб более чем на $7 миллиардов, уничтожив более 40 российских самолетов.

под кодовым названием «Паутина». О приблизительной стоимости ущерба сообщила СБУ , а Oboz.ua разобрался, сколько потратила Украина и какая ситуация сейчас на биржах. Украинские военные провели уникальную по масштабам и эффективности спецоперацию

Спутниковые снимки уничтоженных самолетов. СБУ

«Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф», — отметили в СБУ.

Там также уточнили, что ориентировочная стоимость пострадавшей стратегической авиации врага составляет $7 миллиардов.

В результате ударов по четырем российским авиабазам — «Оленья», «Дягилево», «Иваново» и «Белая» — были уничтожены или выведены из строя более 40 самолетов стратегической авиации рф. По данным СБУ, среди уничтоженных самолетов:

Ту-95МС — стратегический бомбардировщик, стоимость которого оценивается более чем в $100 млн;

Ту-22М 3 — дальнобойный бомбардировщик, приблизительная стоимость — $40−50 млн;

— дальнобойный бомбардировщик, приблизительная стоимость — А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, стоимость — около $330 млн.

Для проведения операции Украина использовала FPV-дроны, стоимость которых колеблется от $300 до $600 за единицу. Так, даже при использовании нескольких сотен дронов общие затраты на операцию составляли не более нескольких сотен тысяч долларов.

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Соотношение расходов Украины к ущербу, причиненному россии, беспрецедентно — на каждый израсходованный доллар приходится свыше $10 000 ущерба для рф.

После обнародования результатов операции «Паутина» 1 июня 2025 года Московская биржа испытала значительное падение. Индекс Мосбиржи снизился на 4,5%, достигнув 2480 пунктов, что стало самым низким показателем за последние два года. Объем торгов уменьшился на 25% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как отмечают в СБУ, спецоперация «Паутина», которую СБУ готовила в течение полутора лет, привела к уничтожению более 40 стратегических самолетов рф с минимальными затратами со стороны Украины. Это привело не только к военным, но и к значительным экономическим потерям для россии.

Сначала СБУ переправила в россию fpv-дроны, а позже — мобильные деревянные домики. Уже на территории рф дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели — российские бомбардировщики.

«Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация россии, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько россия будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами», — подчеркнул глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Обозреватель По материалам:

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