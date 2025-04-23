Украинец хотел отсудить у рф 999 квадриллионов грн за убытки от войны — Finance.ua

Украинец хотел отсудить у рф 999 квадриллионов грн за убытки от войны Сегодня 10:40

Украинец хотел отсудить у рф 999 квадриллионов грн за убытки от войны

По меньшей мере 1482 судебных решения о возмещении ущерба с рф зафиксировано в судебном реестре. С начала полномасштабного украинцы с каждым годом все чаще обращаются в суд, чтобы получить компенсацию за материальный и моральный ущерб из-за войны.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабота.

Только 52 подобных решения по возмещениям были вынесены в 2022 году. А уже в прошлом году решений стало больше — 812. С начала текущего года суды успели вынести 213 решений. Напомним, что Опендатабот постоянно следит за темой судебного взыскания с рф и реестра ущерба.

239 решений полностью удовлетворить иск и 39 отказать было вынесено в прошлом году по искам граждан.

Бизнес, в основном, выигрывает такие иски: 224 дела удовлетворили, отказали только в 3 случаях.

В этом году суды успели удовлетворить 53 и отказать в 6 исках украинцев. Для бизнеса удовлетворили 68 исков и не отказали ни в одном.

328 млн грн — сумма — сумма наибольшего присужденного возмещения для украинца из Харькова. Еще по 170 млн грн смогли отсудить граждане из Запорожья

Среди бизнеса больше всего удалось отсудить агрокомпании «Магнат «- 180 млрд грн по первому делу и 67 млрд грн — во втором. Далее следует Алчевский коксохимический завод с возмещением в 12 млрд грн.

Всего сумма всех возмещений для людей и бизнеса составила 913 млрд грн с 2022 года. Однако даже это гораздо меньше, чем стремился с 2022 года. Однако даже это гораздо меньше, чем стремился получить мужчина с Хмельнитчины — 999 квадриллионов грн. Даже самый большой отклоненный иск от бизнеса значительно скромнее — 61,9 млн грн.

«Судебные решения, которые принимаются украинскими судами по делам о возмещении ущерба, нанесенного вооруженной агрессией россии, создают ряд вызовов — прежде всего — это проблема их исполнения. россия вряд ли признает и исполнит такие решения добровольно. Другие государства, скорее всего, будут отказывать в их принудительном исполнении, ссылаясь на юрисдикционные иммунитеты. А в Украине отсутствует достаточное количество российского имущества, которое могло бы быть использовано для реального исполнения таких решений», — комментирует Иван Городисский, адвокат, директор Центра Днистрянского.

По его словам, приводимая статистика четко иллюстрирует рост этой проблемы. Речь идет не только о количественном приросте, но и о негативной качественной динамике: все больше решений принимается, но исполнение их в реальности маловероятно. Это представляет риск не только для индивидуальных ожиданий истцов, но и для доверия общества к судебной системе в целом.

«Представленные данные указывают на настоятельную потребность государства найти пути урегулирования этого вопроса: как через законодательные изменения, так и через взаимодействие между судебной и исполнительной властью», — говорит Городисский.

Именно поэтому бизнесы, когда получают решение об удовлетворении своего иска, идут в международные суды. Например, «Нафтогазу » удалось получить в Парижском суде разрешение на принудительное исполнение решения о возмещении ущерба, нанесенного незаконным использованием активов компании в Крыму в $5 млрд. Этот процесс тянется с 2016 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.