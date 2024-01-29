Пожилая китаянка завещала 2,8 млн долл. США любимым домашним животным вместо детей — Finance.ua

Пожилая китаянка завещала 2,8 млн долл. США любимым домашним животным вместо детей Сегодня 18:23 — Мир

Пожилая китаянка завещала 2,8 млн долл. США любимым домашним животным вместо детей

Пожилая женщина в Китае решила оставить свои 20 миллионов юаней (2,8 миллиона долларов США) своим котам и собакам и не давать ничего своим взрослым детям.

Об этом пишет издание scmp.com

Женщина по фамилии Лю из Шанхая несколько лет назад составила первоначальное завещание, в котором она оставила своим троим детям деньги и имущество.

Однако она передумала относительно наследства, поскольку ее потомки не посещали ее и не заботились о ней, когда она болела. Кроме того, они редко даже с ней контактируют. Только ее домашние кошки и собаки рядом с ней.

Она изменила свое завещание и настояла на том, что все ее деньги должны быть использованы для ухода за домашними животными и любым их потомством после ее смерти.

Распорядителем ее наследства назначена местная ветеринарная клиника, которая отвечает за уход за животными.

Несмотря на то, что Лю хотела оставить все свои деньги непосредственно своим домашним питомцам, это незаконно в Китае, по словам Чэнь Кая, чиновника из штаб-квартиры Центра регистрации Will в Пекине.

Другой чиновник из восточнокитайского филиала China Will Registration Center сказал, что они предупредили Лю о рисках отдать все ее деньги в руки клиники для домашних животных до того, как она составила свое последнее завещание.

«Мы сказали тете Лю, что если ее дети изменят свое отношение к ней, она всегда сможет снова изменить свое завещание», — сказал чиновник.

История Лю вызвала оживленное обсуждение в Интернете о наследстве и семье.

«Молодец. Если моя дочь в будущем будет плохо относиться ко мне, я также оставлю свой дом другим», — сказал другой.

Кстати, в декабре прошлого года суд в Шанхае постановил, что завещание мужчины, оставившего все свои активы — на общую сумму 3,3 миллиона юаней (466 тыс. долларов США) — доброму владельцу фруктового киоска вместо своих родственников, является действительным после того, как они его обжаловали.

Справка Finance.ua:

Завещание — это личная воля человека по отношению к своему имуществу, чаще всего — недвижимому, на случай его смерти. Завещание приобретает юридическую силу после заверения. Обычно завещания заверяет нотариус. Однако если человек, скажем, оказался в критической жизненной ситуации и намерен составить завещание — распорядиться своим домом, квартирой или земельным участком, а до нотариуса не добраться, подтвердить его последнее слово имеют право другие лица.

Кто может претендовать на наследство. Отсутствие в завещании среди списка наследников близкого человека бывает часто. Завещатель в силу разных жизненных обстоятельств и по своему усмотрению увеличивает или уменьшает круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать. Об этом сообщает Минюст. Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют независимо от содержания завещания половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.



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