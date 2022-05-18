Пожертвовать на ВСУ стало проще — Finance.ua

Пожертвовать на ВСУ стало проще

Сегодня 16:44 — Личные финансы

Пожертвовать на ВСУ стало проще

В «Дії» упростили сбор средств на помощь армии, привлекая для этого платформу United24.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Донейты можно сделать всего в два клика через Apple Pay, Google Pay или ввести данные карты», — рассказал он.

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По его словам, собранные средства будут направлены Министерству обороны Украины.

«За них они смогут приобрести нашим защитникам оружие, современное оборудование, амуницию, бронежилеты, спасательную технику и другие необходимые вещи. Об израсходованных средствах мы будем регулярно отчитываться в Дії», — добавил Федоров.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном веб-портале для сбора пожертвований в поддержку Украины United24.

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