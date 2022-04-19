Нацбанк изменил реквизиты счета в долларах для помощи ВСУ — Finance.ua

Нацбанк изменил реквизиты счета в долларах для помощи ВСУ

Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Нацбанк изменил реквизиты счета в долларах для помощи ВСУ

Национальный банк Украины изменил номера счетов для зачисления средств в долларах США на поддержку Вооруженных Сил Украины и для гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Телеграм.

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Отмечается, что теперь, заполняя платежку, нужно указывать такой номер счета (account number):

для поддержки Вооруженных Сил Украины: 804790258

для гуманитарной помощи: 804790266

В НБУ отмечают, что остальные реквизиты остались неизменными.

Напомним, Национальный банк Украины на 15 апреля 2022 года перечислил со специального счета, открытого НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины, более 14,96 млрд грн, и остаток средств составляет 125 млн гривен.

По состоянию на 15 апреля 2022 года остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 293 млн грн.

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