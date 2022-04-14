Через Дію на армию уже собрали 260 миллионов гривен — Finance.ua
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Через Дію на армию уже собрали 260 миллионов гривен

Сегодня 20:29Казна и Политика
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Через Дію на армию уже собрали 260 миллионов гривенЧерез Дію на армию уже собрали 260 миллионов гривен
Украинцы собрали через Дію 260 миллионов гривен для нужд Вооруженных сил Украины. Волонтеры уже закупили необходимое оборудование для наших защитников.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Все деньги перечисляются в фонд «Вернись живым».
Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками и т.д.
Федоров отметил, что за неделю, с 4 по 10 апреля, на Юго-Восток и другие направления передали более 3,5 тысяч технических средств и оборудования:
  • тепловизионная, ночная и другая оптика — 88 единиц;
  • средства связи — 558;
  • ноутбуки, планшеты, мониторы — 424;
  • квадрокоптеры — 96;
  • бронежилеты — 906;
  • шлемы — 201;
  • снайперское оборудование, медикаменты и кровоостанавливающие средства;
  • внедорожники, адаптированные для украинских воинов

Как помочь украинской армии

По материалам: Телеканал 24
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