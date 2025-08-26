Поймать билет на поезд: в Укрзализныце заявили о снижении ажиотажа — Finance.ua

Поймать билет на поезд: в Укрзализныце заявили о снижении ажиотажа Сегодня 11:25

Поймать билет на поезд: в Укрзализныце заявили о снижении ажиотажа

Укрзализныця фиксирует постепенное снижение нагрузки на пассажирские перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В УЗ отметили, что за прошлую неделю железная дорога перевезла 639 701 пассажиров. Это на 23 700 больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

При этом, чтобы перевезти 639 тыс. человек, понадобилось бы более 12 700 автобусов на 50 мест, и все они должны быть в пути одновременно.

Компания фиксирует, что спрос понемногу снижается. Например, на самое популярное направление Киев — Львов на прошлой неделе фиксировали 128 тыс. запросов в приложении — против 151 тыс. запросов на позапрошлой неделе.

Благодаря оборотным рейсам УЗ также может предложить больше мест на популярные направления, например во Львов и Днепр.

Напомним, украинцам стало трудно найти билеты на поезд по разным направлениям, особенно это ощущается летом.

Читайте также Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов

На большинство поездов билет можно приобрести за 20 суток до отправления. Старт продаж — в 8 часов утра. Однако украинцы массово жалуются, что даже после открытия продаж билеты не появятся в системе.

С 1 августа Укрзализныця в тестовом режиме ввела верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.

Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:

№ 29/30 Киев — Ужгород,



№ 12 Львов — Одесса,

№ 27/28 Киев — Чоп.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте о главном за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.