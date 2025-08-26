Поймать билет на поезд: в Укрзализныце заявили о снижении ажиотажа — Finance.ua

Поймать билет на поезд: в Укрзализныце заявили о снижении ажиотажа
Укрзализныця фиксирует постепенное снижение нагрузки на пассажирские перевозки.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
В УЗ отметили, что за прошлую неделю железная дорога перевезла 639 701 пассажиров. Это на 23 700 больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
При этом, чтобы перевезти 639 тыс. человек, понадобилось бы более 12 700 автобусов на 50 мест, и все они должны быть в пути одновременно.
Компания фиксирует, что спрос понемногу снижается. Например, на самое популярное направление Киев — Львов на прошлой неделе фиксировали 128 тыс. запросов в приложении — против 151 тыс. запросов на позапрошлой неделе.
Благодаря оборотным рейсам УЗ также может предложить больше мест на популярные направления, например во Львов и Днепр.
Напомним, украинцам стало трудно найти билеты на поезд по разным направлениям, особенно это ощущается летом.
На большинство поездов билет можно приобрести за 20 суток до отправления. Старт продаж — в 8 часов утра. Однако украинцы массово жалуются, что даже после открытия продаж билеты не появятся в системе.
С 1 августа Укрзализныця в тестовом режиме ввела верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.
Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:
- № 29/30 Киев — Ужгород,
- № 12 Львов — Одесса,
- № 27/28 Киев — Чоп.
