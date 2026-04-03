Появится ли в Украине государственный мобильный оператор 03.04.2026, 06:03



Украина не собирается создавать государственного мобильного оператора. В Минцифры считают, что обеспечить качественную связь более эффективно может рынок — за счет конкуренции между частными компаниями.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина

Причина

По словам чиновника, идею государственного мобильного оператора не рассматривают по прагматичным причинам.

«Наша задача как государства — не строить собственные вышки за деньги налогоплательщиков, а устанавливать стимулирующие условия развития отрасли, по которым частные компании будут соревноваться за каждого украинца как за клиента, улучшая качество связи», — пояснил Прибитько.

Он подчеркнул, что именно конкуренция между тремя ключевыми операторами вынуждает их активнее развивать инфраструктуру, внедрять новые технологии и вкладывать значительные средства в стабильность связи, в частности, во время блэкаутов.

Как государство влияет на качество связи

«Роль Минцифры и НКЭК в этом процессе — создать условия, чтобы украинцы оставались на связи при самых сложных обстоятельствах», — сказал замминистра.

Прибытько добавил, что государство стимулирует операторов обеспечивать связь даже без электроснабжения, развивает национальный роуминг для экстренных ситуаций и законодательно закрепляет минимальные требования к скорости интернета.

«То есть мы гарантируем, что ваши базовые потребности в этой связи будут закрыты, не тратя при этом государственный бюджет на создание еще одной государственной компании», — подчеркнул он.

