Появится ли в Украине государственный мобильный оператор
Украина не собирается создавать государственного мобильного оператора. В Минцифры считают, что обеспечить качественную связь более эффективно может рынок — за счет конкуренции между частными компаниями.
Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина.
Причина
По словам чиновника, идею государственного мобильного оператора не рассматривают по прагматичным причинам.
«Наша задача как государства — не строить собственные вышки за деньги налогоплательщиков, а устанавливать стимулирующие условия развития отрасли, по которым частные компании будут соревноваться за каждого украинца как за клиента, улучшая качество связи», — пояснил Прибитько.
Он подчеркнул, что именно конкуренция между тремя ключевыми операторами вынуждает их активнее развивать инфраструктуру, внедрять новые технологии и вкладывать значительные средства в стабильность связи, в частности, во время блэкаутов.
Как государство влияет на качество связи
«Роль Минцифры и НКЭК в этом процессе — создать условия, чтобы украинцы оставались на связи при самых сложных обстоятельствах», — сказал замминистра.
Прибытько добавил, что государство стимулирует операторов обеспечивать связь даже без электроснабжения, развивает национальный роуминг для экстренных ситуаций и законодательно закрепляет минимальные требования к скорости интернета.
«То есть мы гарантируем, что ваши базовые потребности в этой связи будут закрыты, не тратя при этом государственный бюджет на создание еще одной государственной компании», — подчеркнул он.
Также по теме
Рост цен на топливо сказался на стоимости продуктов
Китай строит первую в мире 30-этажную морскую платформу (фото)
Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме
Ford готовит доступный электромобиль для борьбы с Tesla
CEO LinkedIn назвал навыки, которые помогут не проиграть AI
Siri станет многозадачной: Apple тестирует новую функцию — Bloomberg