Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно — Finance.ua
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Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно

Личные финансы
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Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно
Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно
Заработная плата полицейских является важнейшим элементом системы материального обеспечения сотрудников правоохранительных органов. Ее размер зависит от многих факторов, включая должности, звания, выслуги лет и регион службы.
Об этом сообщают Факты ICTV.
В марте 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 6506−1, целью которого является обновить подход к формированию зарплат в Национальной полиции. Его ключевая цель — сделать службу в полиции более привлекательной благодаря повышению заработной платы и созданию более стабильных условий труда, что также должно уменьшить отток кадров.
Что предусматривает законопроект о повышении зарплат полицейским:
  • минимальный оклад. Законопроект определяет, что должностной оклад полицейского не может быть ниже десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица. На 2025 год эта сумма составляет 30 280 грн;
  • надбавки за выслугу. Предусмотрена ежемесячная доплата в зависимости от стажа службы.
  • дополнительные выплаты. В общий доход также включаются надбавки за специальные звания, доступ к гостайне, научные степени и премии. Последние не могут превышать 30% должностного оклада.
Размер надбавки будет определяться продолжительностью службы:
  • от 1 до 2 лет — 5%;
  • от 2 до 4 лет — 10%;
  • от 4 до 7 лет — 15%;
  • от 10 до 13 лет — 20%;
  • от 13 до 19 лет — 25%;
  • от 19 до 25 лет — 45%;
  • более 25 лет — 50%.
Согласно законопроекту, полицейские, которые будут временно проходить службу за границей, будут получать денежное довольствие в национальной валюте, а также вознаграждение в иностранной валюте в соответствии с нормами и порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.
Полицейские, которых будут командировать в другие органы государственной власти, учреждения или организации или будут прикомандировать согласно, будут получать денежное довольствие с учетом должностного оклада по занимаемой должности в органе или заведении командировки, а также другие виды денежного довольствия, предусмотренные этим законом.
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Целью инициативы является повышение престижа профессии полицейского, привлечение квалифицированных специалистов, а также стимулирование эффективной и добросовестной работы.
Чтобы произошло повышение полицейских окладов, законопроект должны рассмотреть во втором чтении и окончательно утвердить. После этого ожидается внедрение новой модели денежного довольствия.
По материалам:
ICTV
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