Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно — Finance.ua

Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно Сегодня 17:19 — Личные финансы

Повышение зарплат полицейским в 2025 году: что известно

Заработная плата полицейских является важнейшим элементом системы материального обеспечения сотрудников правоохранительных органов. Ее размер зависит от многих факторов, включая должности, звания, выслуги лет и регион службы.

Об этом сообщают Факты ICTV.

В марте 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 6506−1 , целью которого является обновить подход к формированию зарплат в Национальной полиции. Его ключевая цель — сделать службу в полиции более привлекательной благодаря повышению заработной платы и созданию более стабильных условий труда, что также должно уменьшить отток кадров.

Что предусматривает законопроект о повышении зарплат полицейским:

минимальный оклад. Законопроект определяет, что должностной оклад полицейского не может быть ниже десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица. На 2025 год эта сумма составляет 30 280 грн;

надбавки за выслугу. Предусмотрена ежемесячная доплата в зависимости от стажа службы.

дополнительные выплаты. В общий доход также включаются надбавки за специальные звания, доступ к гостайне, научные степени и премии. Последние не могут превышать 30% должностного оклада.

Размер надбавки будет определяться продолжительностью службы:

от 1 до 2 лет — 5%;

от 2 до 4 лет — 10%;

от 4 до 7 лет — 15%;

от 10 до 13 лет — 20%;

от 13 до 19 лет — 25%;

от 19 до 25 лет — 45%;

более 25 лет — 50%.

Согласно законопроекту, полицейские, которые будут временно проходить службу за границей, будут получать денежное довольствие в национальной валюте, а также вознаграждение в иностранной валюте в соответствии с нормами и порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.

Полицейские, которых будут командировать в другие органы государственной власти, учреждения или организации или будут прикомандировать согласно, будут получать денежное довольствие с учетом должностного оклада по занимаемой должности в органе или заведении командировки, а также другие виды денежного довольствия, предусмотренные этим законом.

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Целью инициативы является повышение престижа профессии полицейского, привлечение квалифицированных специалистов, а также стимулирование эффективной и добросовестной работы.

Чтобы произошло повышение полицейских окладов, законопроект должны рассмотреть во втором чтении и окончательно утвердить. После этого ожидается внедрение новой модели денежного довольствия.

ICTV По материалам:

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